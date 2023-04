I genitori gli trovano il primo impiego a 50 anni: il primo giorno di lavoro deruba i colleghi

Poi è andato a fare shopping. Il furto è stato immediatamente scoperto e l’uomo licenziato in tronco

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Primo e ultimo giorno di lavoro per un 50enne di Morolo, in provincia di Frosinone che, durante il primo giorno nell'azienda che l'aveva assunto come magazziniere, ha rubato ai colleghi portafogli e carte di credito dagli armadietti dopi averli scassinati.

I fatti, come scrive Il Messaggero e riporta Leggo, risalgono a sette mesi fa, quando i genitori del cinquantenne, che vive ancora a casa con loro e non aveva mai lavorato prima, erano riusciti a fargli trovare un lavoro da magazziniere in una azienda del capoluogo ciociaro.

Il 50enne, dopo il furto, è uscito tranquillamente a fare shopping per comprarsi nuovi vestiti ed è poi tornato in azienda con l'auto piena di buste e pacchi. I colleghi hanno immediatamente capito cosa fosse successo collegando i fatti e l’uomo è stato licenziato in tronco.