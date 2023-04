Prima l’inferno della violenza, poi la magia di una nuova vita: salvata dai Carabinieri

I militari hanno bloccato l’uomo mentre stringeva la moglie per la gola

Di: Redazione Sardegna Live

Prima l’inferno della violenza, poi la magia di una nuova vita. Una donna in dolce attesa aveva chiesto aiuto al 112 perché il marito, rientrato a casa ubriaco, l’aveva minacciata e colpita, anche davanti alla figlia minorenne. Arrivati in tempo, i Carabinieri hanno bloccato l’uomo mentre stringeva la moglie per la gola, con un coltello in pugno.

La tragedia è stata sfiorata a Carugate, comune della città metropolitana di Milano, e a raccontare quanto accaduto sono gli stessi Carabinieri. L’aggressore è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e la donna, portata all’ospedale San Raffaele per accertamenti, nella stessa serata ha dato alla luce il bimbo che portava in grembo.

I militari che l’hanno salvata sono andati a trovarla al nosocomio: "Che la vita, da oggi, possa regalare il meglio ad entrambi”.