È morta Sofia, simbolo della lotta alle malattie rare

La 23enne genovese si è spenta la notte scorsa, stroncata da un raro tumore al cuore

Di: Alessandra Leo, foto Primocanale

È morta nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 marzo la 23enne genovese Sofia Sacchitelli, affetta da un raro tumore al cuore e considerata simbolo della lotta alle malattie rare.

La tristissima notizia è stata riportata da Primocanale, a cui solo poche settimane fa, il 28 febbraio, aveva raccontato il motivo per cui avesse deciso di fondare un’associazione per malati come lei, “Sofia nel cuore”.

"Non ho molto tempo ma voglio essere utile agli altri dopo di me e poi c'è chi sta peggio" aveva detto Sofia a Primocanale

La 23enne studiava al quinto anno di Medicina presso l'Università di Genova quando la sua vita cambiò per sempre. Un anno fa le fu diagnosticato un tumore molto raro, un angiosarcoma cardiaco.

“Essendo attualmente una patologia rara e poco conosciuta - raccontava Sofia a Primocanale - gli stessi medici hanno impiegato diverso tempo a capire attraverso gli esami, quale fosse la diagnosi definitiva”.

Per il suo grande altruismo, l'Università di Genova a inizio marzo aveva deciso di conferire a Sofia per la prima volta nella storia dell'ateneo la medaglia d'oro.

Oggi la notizia della sua morte rende tutti più tristi. Inizia la primavera e una coraggiosissima ragazza viene a mancare a causa di un male che combatteva per se stessa e per gli altri.