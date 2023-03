Studentessa americana a Firenze: “Studiare in Italia? L’ho odiato”

La 23enne ha definito gli italiani ostili con gli studenti stranieri. Il suo post sui social è stato commentato anche da Amanda Knox

Di: Alessandra Leo

Dopo sei mesi è letteralmente scappata dall’Italia dove ha trascorso un periodo di studio a Firenze, per tornare negli Stati Uniti.

La 23enne, studentessa di giornalismo e relazioni internazionali Stacia Datskovska, ha raccontato poi la “bruttissima” esperienza italiana alla rivista americana Insider e sui social. La notizia è stata riportata da Leggo.

“Ho odiato ogni aspetto del mio soggiorno - ha affermato Stacia - Molti uscivano fino a tarda notte approfittando dell’età legale per bere in Italia. Gli italiani vengono spesso descritti come pieni di sentimento e ospitalità, ma potrei fare esempi concreti di ostilità. Una volta in autobus due donne stavano parlando di me, mi guardavano dall'alto in basso e mi deridevano”.

In un tweet le ha risposto Amanda Knox: “Ma cosa dici? È meraviglioso studiare all'estero”. Accusata nel 2007 insieme a Raffele Sollecito dell'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher durante il suo soggiorno di studio a Perugia, la Knox è stata in carcere per 4 anni e poi scagionata da ogni accusa.

“Quando il mio semestre è finito, ho cominciato a disprezzare i panorami, odiare le persone e non vedevo l'ora di tornare a casa nel mio campus di New York” ha detto ancora la 23enne che non ha lasciato spazio a nessuna replica.