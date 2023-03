Roma, sito del Comune inaccessibile. "Attacco hacker"

Il portale del Campidoglio è fuori servizio dalle prime ore di giovedì

Di: Redazione Sardegna Live

Ci sarebbe l'ipotesi di un attacco hacker dietro il blocco del sito del comune di Roma, tornato consultabile solo questa sera. Questa mattina i tecnici sono stati impegnati per cercare di ripristinare il servizio che però ha funzionato ad intermittenza per tutta la giornata.

Dopo che l'anomalia è stata segnalata alla polizia postale, sono partite le verifiche degli investigatori: c'è l'ipotesi dell'intrusione dei pirati. In attesa di ulteriori riscontri, tanti i disagi sperimentati da migliaia di romani.

Il sito del Campidoglio ha smesso di funzionare proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto mostrare le nuove graduatorie delle scuole materne. Così si leggeva all'indirizzo comune.roma.it: "Il Portale di Roma Capitale non è attualmente disponibile per il protrarsi delle attività di manutenzione e per sopravvenuti problemi di natura tecnica. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Ci scusiamo con l'utenza per il disagio".