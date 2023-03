Energia, la bolletta del gas scende del 13% a febbraio

Dopo il calo a gennaio, le tariffe tornano ai livelli di un anno fa

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue il calo delle bollette del gas. La tariffa per il mese di febbraio a carico di cittadini e piccole imprese scenderà di un ulteriore13%, che si aggiunge al -34,2% già registratosi a gennaio.

Le quotazioni hanno oscillato a febbraio da un massimo di 60 a un minimo di 47 euro al megawattora, ben lontano dal massimo storico di 340 euro al megawattora di agosto 2022.

Ma l'emergenza bollette non è ancora. Come si legge nella comunicazione ufficiale dell'Arera, infatti, la spesa del gas per la famiglia tipo nel periodo compreso tra marzo 2022 e il febbraio 2023 risulta pari a 1.666,23 euro, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (marzo) 2021-febbraio 2022.