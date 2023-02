Accoltellata dal compagno in macchina: è in gravi condizioni

La vittima è in pericolo di vita ed è ricoverata all'Ospedale Niguarda.

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 56 anni è stata accoltellata alla gola, al torace e alle gambe dal convivente, un 62enne. Il fatto è avvenuto a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. La vittima è in pericolo di vita ed è ricoverata all'Ospedale Niguarda.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta all'interno dell'auto in un parcheggio. L'aggressore, quando è stato arrestato dai carabinieri, aveva ancora in mano uno dei due coltelli utilizzati proprio per colpire la donna. Il movente sarebbe legato alle difficoltà economiche che aveva la coppia.