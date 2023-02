Papa Bergoglio sulle donne: "Valorizzarne di più le competenze"

Il Santo Padre si schiera anche contro l'ideologia, che per lui è "una peste nella Chiesa"

Di: Arianna Zedda

"E' ora che pastori e laici camminino insieme, in ogni ambito della vita della Chiesa, in ogni parte del mondo! I fedeli laici non sono 'ospiti' nella Chiesa, sono a casa loro, perciò sono chiamati a prendersi cura della propria casa", queste sono state le parole di Papa Francesco a margine del Convegno internazionale dal titolo 'Pastori e fedeli laici chiamati a camminare insieme'.

Il Santo Padre ha commentato anche il ruolo femminile nella società: "I laici, e soprattutto le donne, vanno maggiormente valorizzati nelle loro competenze e nei loro doni umani e spirituali per la vita delle parrocchie e delle diocesi. Questa corresponsabilità vissuta fra laici e pastori permetterà di superare le dicotomie, le paure e le diffidenze reciproche".

"La formazione dei laici dev'essere orientata alla missione, e non limitata alla teoria, perché così diventa ideologia, e l'ideologia nella Chiesa è una peste", ha proseguito il Pontefice.