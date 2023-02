Ruba al centro commerciale, poi fa sesso con la guardia giurata per non essere denunciata

L'uomo ha continuato a minacciarla per due settimane, poi è scattato l'arresto

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Era stata sorpresa dal vigilante a rubare una piastra per capelli dal valore di 50 euro in un centro commerciale di Cremona.

Secondo l’accusa, la guardia giurata avrebbe deciso così di scambiare il proprio silenzio con un rapporto sessuale e 150 euro, ricattando la 29enne per 2 settimane, approfittando della sua fragilità e della sua paura di essere denunciata, o, peggio, arrestata. L’accaduto lo scorso 21 settembre.

L’uomo, che ha 53 anni e una compagna da 20, come riporta “La Provincia”, adesso si trova ai domiciliari, dopo aver scontato tre mesi di carcere.

“Alza le braccia. Ripeti ‘Io sono una str.., sono una t.. che ha rubato e sono fortunata di aver trovato un coglione come te che è molto buono e me l’ha fatta spurgare in questa maniera qua, invece di denunciarmi, perciò sono contenta di ..’. Bando alle ciance, perché mi sono rotto i … Dai che oggi ho mal di testa. Io fermo i delinquenti tutto il giorno” sono le agghiaccianti minacce dell'uomo pronunciate lo scorso 21 settembre e registrate dalla vittima in auto, prima che venisse arrestato dai carabinieri.

Adesso dovrà rispondere di violenza sessuale, violenza privata ed estorsione.