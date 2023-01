Messina Denaro: con sé orologio da 35mila euro. Caccia al patrimonio miliardario

"Era ben vestito, indossava capi di lusso". Ecco a quanto ammonta il patrimonio del boss

Di: Redazione Sardegna Live

L'abbigliamento firmato, al polso un orologio da 35 mila euro al posto, i soldi in tasca. Al momento dell'arresto, il boss Matteo Messina Denaro sfoggiava beni di lusso come confermato dal Procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido che ha coordinato le indagini. "Era ben vestito, indossava capi decisamente di lusso, possiamo desumere da questo che le sue condizioni economiche erano tutt'altro che difficili".

"Al momento sono stati sequestrati 1.300 euro", ha aggiunto. Niente rispetto all'immenso tesoro del boss, difficile da quantificare. Si parla di quattro miliardi di euro, una stima che sarebbe addirittura arrotondata per difetto dei guadagni di una vita di traffici di droga, estorsioni e riciclaggio alla guida di una delle più potenti organizzazioni criminali mondiali.

Gli affari di Messina Denaro sarebbero arrivati anche in Venezuela, Canada e Sudamerica. Il boss arrestato stamane avrebbe messo via anche importanti somme affidategli al corleonese Totò Riina. "Se recupero pure un terzo di quello che ho sono sempre ricco -, diceva il Capo dei capi intercettato, parlando durante l'ora d'aria con un altro detenuto -. Una persona responsabile ce l'ho e sarebbe Messina Denaro. Però che cosa fa per ora questo Matteo Messina Denaro non lo so. Suo padre era uno con i coglioni".