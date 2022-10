Meteo: fine settimana con il sole sabato e piogge la domenica

Allerta per lunedì: si attendono acquazzoni e nubifragi anche in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

L'Ottobrata che ci sta accompagnando dalla scorsa domenica ci lascerà la prossima domenica: una settimana di temperature fino a 32°C (in Sardegna), 29°C nei fondivalle alpini, 27-28°C a Roma, 24-26°C a Milano. Valori di 4-5 gradi oltre la media con picchi anche di 8°C in più: una situazione quasi estiva che sarà scalfita da una perturbazione in risalita dall'Algeria.

Negli ultimi giorni un ciclone ha infatti interessato, in modo anomalo, il Sahara portando anche dei temporali nel deserto, con successivo maltempo forte dalle Baleari verso la Catalogna. Nelle prossime ore questo ciclone si avvicinerà alla Sardegna portando le prime piogge già nella giornata di domani; in seguito è previsto un aumento dell'instabilità verso il settore tirrenico ed il settentrione.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque il parziale peggioramento nel weekend con qualche pioggia specie sul versante occidentale, ma allerta in particolare per l'arrivo, da lunedì, di piogge e nubifragi al Centro-Sud. Con l'inizio della nuova settimana è previsto un intenso flusso perturbato carico di vapore acqueo da sud-ovest verso nord-est: nello spostamento di questo fronte perturbato, le regioni meridionali e le centrali tirreniche potrebbero essere interessate da fenomeni intensi almeno fino a martedì.

Guardando poi alla tendenza, i modelli confermano l'arrivo della prima vera perturbazione autunnale organizzata: da metà mese una saccatura profondissima, estesa dall'Isola Spitsbergen fino al Marocco, potrebbe invadere anche l'Italia portando maltempo diffuso. Intanto, afferma Sanò, "prepariamoci ad un weekend dai due volti con un sabato in prevalenza caldo e soleggiato ed una domenica più instabile".

Nel dettaglio previsionale, domani sono attese delle nubi dal pomeriggio verso il Nord-Ovest e la Sardegna, qui anche con piovaschi, velature a tratti compatte al mattino invece tra Abruzzo e Campania. La domenica vedrà, come detto, l'arrivo della perturbazione algerina con molte più nubi su gran parte dell'Italia e piogge più probabili al Nord, in Sardegna, Lazio e Campania.