Il Villaggio Coldiretti premia i prodotti “Made in Sardegna”

Al Circo Massimo un’ondata di visitatori agli stand sardi

Di: Antonio Caria

Si è conclusa con un trionfo la tre giorni romana del Villaggio Coldiretti, allestito presso il Circo Massimo. Per gli organizzatori è stato unsuccesso senza precedenti, con un ruolo di rilievo svolto dai prodotti agricoli della Sardegna.

Gli stand sardi, infatti, sono stati letteralmente presi d’assalto dai visitatori tanto che i gazebo sono rimasti vuoti anzitempo. Tanto per fare un esempio: le seadas di casizzolu dell’azienda agricola Santa Ittoria di Santu Lussurgiu sono terminate insieme al pane carasau dell’azienda Sa Moddixia di Genuri dal primo pomeriggio di domenica.

A ruba anche la pompia di Siniscola dell’azienda Tholoi e i salumi di pecora della cooperativa La Genuina di Ploaghe insieme all’agnello Igp di Sardegna, il maialetto e i salumi di caprino, bovino e suino (quest’ultimi ovviamente termizzati cosi come il maialetto).

Ottimo riscontro anche per lo zafferano di San Gavino di Giorgio Concu, il pecorino di Osilo dell’azienda Truvunittu, il Fiore sardo Dop dell’azienda agricola Podda di Orgosolo, il miele e le marmellate dell’azienda agricola Areste di Tula e i prodotti dell’agricosmesi dell’azienda agricola Krokka di Nuoro (creme e shampoo ed estratti a base di lumaca) e dell’azienda di Andrea Deidda Villanova Truschedu (olio e saponette di lentisco).

Una rappresentanza della Sardegna era presente anche tra i prodotti della Filiera Agricola Italiana (Fdai) con il pomodoro Io sono sardo e in quello Biraghi con il Pecorino Etico solidale, che tanto consenso sta ottenendo in tutta Italia.

«E’ stata una kermesse straordinaria per organizzazione, varietà di proposte (agroalimentare, didattica, animali e tanto altro) e per l’afflusso incredibile di persone – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Neppure la pioggia di sabato ha fermato questa imponente iniziativa. Domenica l’affluenza è stata oltre ogni più rosea aspettativa. Per i nostri prodotti, ma per tutta la Sardegna ed il made in Italy, è stata una vetrina promozionale notevole».