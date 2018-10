Sardinia Film Festival: consegnato il premio “Sillumina” a Giulia Canella

La cerimonia si è tenuta ieri all'Eur

Di: Antonio Caria

Ieri 4 ottobre ultimo atto del Sardinia Film Festival 2018. Nella sede nazionale della Società Italiana degli Autori ed Editori a Roma (quartiere Eur), in via della Civiltà Romana 17, il direttore generale Gaetano Blandini, assieme al presidente del SFF, Angelo Tantaro, e al direttore artistico Carlo Dessì, ha consegnato il premio “Sillumina-copia privata per i giovani, per la cultura”, come miglior regista italiana 2018 a Giulia Canella.

La regista veneta ha ottenuto l'ambito riconoscimento per il cortometraggio “La faim va tout droit”, prodotto nel 2017 dal Centro Sperimentale di Cinematografia sede Lombardia, e distribuito da Zen Movie, che è stato proiettato al termine della premiazione.

“Sillumina” è un’iniziativa nata dall’Atto di indirizzo del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in applicazione di una norma della legge di stabilità del 2016, che prevede la distribuzione del 10 per cento dei compensi per la copia privata gestiti da SIAE in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani.

Si completa così il ricco calendario del festival che si è svolto dal 28 giugno al 13 luglio in cinque città isolane (Villanova Monteleone, Alghero, Bosa, Stintino e Sassari), con la proiezione di circa 90 opere e la presenza di importanti personalità del cinema internazionale tra cui russo Arthur Aristakisyan, il premio Oscar Aleksandr Petrov, il regista Andrey Konchalovsky e il maestro di montaggio Roberto Perpignani.