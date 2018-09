Sardinia Film Festival: Il Premio Sillumina a Giulia Canella

La cerimonia è in programma il 4 ottobre nello spazio clienti della Siae

Di: Antonio Caria

È Giulia Canella la vincitrice del premio SardiniaFilmFestival/Sillumina-copia privata per i giovani, per la cultura come miglior giovane regista italiana 2018.

La regista veneta si è aggiudicata l’ambito riconoscimento con il cortometraggio “La faim va tout droit”, prodotto nel 2017 dal CSC Production e distribuito da Zen Movie, scelto su oltre 1600 opere in concorso per la tredicesima edizione del SardiniaFilmFestival.

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 4 ottobre a Roma nel nuovo Spazio Clienti della Società Italiana degli Autori ed Editori, in via della Civiltà Romana 17, alle ore 10.00. Prevista la partecipazione del Presidente del SardiniaFilmFestival Angelo Tantaro e del Direttore Artistico Carlo Dessì. Il premio sarà consegnato dal Direttore Generale SIAE, Gaetano Blandini.