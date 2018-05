Monsignor Becciu sarà prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi

Il prelato pattadese sarà nominato cardinale da Papa Francesco il prossimo 29 giungo

Di: Redazione Sardegna Live

Papa Francesco ha nominato Mons. Giovanni Angelo Becciu prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.

Il prelato pattadese, già Sostituto agli Affari di Stato Vaticano, diverrà cardinale nel concistoro del prossimo 29 giugno. La sua destinazione è stata comunicata nel bollettino della Sala stampa vaticana, nel quale si spiega che Mons. Becciu prenderà possesso dell’ufficio alla fine del mese di agosto, rimanendo intanto in Segreteria di Stato fino al 29 giugno e continuando come delegato speciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Alla Congregazione per le Cause dei Santi, il cardinal Becciu prenderà il posto del cardinale Angelo Amato, che il prossimo 8 giugno compirà 80 anni superando ampiamente i limiti di età.

La Congregazione delle cause dei santi (Congregatio de causis sanctorum) è una delle nove congregazioni della Curia romana, venne istituita da papa Paolo VI nel 1969.

È il dicastero che ha competenza per tutto quello che riguarda la procedura che porta alla beatificazione e alla canonizzazione dei "Servi di Dio": inoltre, sentito il parere della Congregazione per la dottrina della fede, ottiene dal Papa l'attribuzione ai santi del titolo di dottore della Chiesa. La congregazione ha inoltre il compito di verificare anche l'autenticità delle reliquie.

CHI E' GIOVANNI ANGELO BECCIU. Nato a Pattada, in provincia di Sassari, il 2 giugno 1948. Laureatosi in Diritto canonico, Becciu è entrato a far parte del servizio diplomatico della Santa Sede il 1º maggio 1984 prestando la sua opera per molti anni in varie nunziature apostoliche nel mondo, tra cui Repubblica Centrafricana, Nuova Zelanda, Liberia, Regno Unito, Francia e Stati Uniti.

Il 15 ottobre 2001 Giovanni Paolo II lo ha nominato nunzio in Angola e arcivescovo titolare di Roselle. Un mese dopo il Papa polacco lo ha trasferito come suo rappresentante a São Tomé e Príncipe. Il successivo 1º dicembre 2001 ha ricevuto a Pattada la consacrazione episcopale dalle mani del cardinale Angelo Sodano, allora Segretario di Stato Vaticano.

Il 23 luglio 2009 Benedetto XVI lo ha trasferito alla nunziatura apostolica di Cuba, dove ha curato e organizzato la storica visita di Ratzinger ai fratelli Castro. Il 10 maggio 2011 è ancora Benedetto XVI a nominarlo sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, succedendo all’arcivescovo Fernando Filoni nominato prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli.

Il 31 agosto 2013 Papa Francesco lo ha confermato nel medesimo ufficio, per poi nominarlo nel febbraio 2017 suo delegato speciale per l’Ordine di Malta e, infine, il 20 maggio scorso cardinale nel Concistoro del prossimo 29 giugno.