Mo: Washington, 'oltre 300 americani hanno lasciato Gaza negli ultimi giorni'

"Ci sono ancora diversi americani all’interno di Gaza"

Di: Adnkronos

Washington, 5 nov. (Adnkronos) - Più di 300 americani e le loro famiglie hanno lasciato Gaza “negli ultimi giorni”. Lo ha detto alla Cbs Jon Finer, vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, aggiungendo che c’è ancora un “numero di americani” all’interno di Gaza. "Questa è una priorità importante e su cui continueremo a lavorare finché ogni americano che vuole andarsene non sarà in grado di farlo".