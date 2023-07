Ucraina: il numero di combattenti Wagner in Bielorussia raggiunge i 5.000

Di: Adnkronos

Minsk, 22 lug. (Adnkronos) - Circa 5.000 mercenari Wagner sono arrivati ​​in Bielorussia. Lo ha riferito il portavoce del servizio di guardia di frontiera statale dell'Ucraina Andrii Demchenko, aggiungendo che il confine con la Bielorussia è sicuro e viene monitorato per ulteriori rischi. La loro presenza non rappresenta una minaccia immediata per l'Ucraina. Demchenko ha detto ancora che il numero di uomini Wagner in Bielorussia era inizialmente di centinaia, ma i mercenari continuavano ad arrivare. Nove colonne Wagner sono arrivate finora in Bielorussia, dopo il fallito ammutinamento di Yevgeniy Prigozhin contro il Cremlino.