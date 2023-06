Usa: sommergibile, 'estesa area ricerche, 2 volte più grande del Connecticut'

Di: Adnkronos

Washington, 21 giu. (Adnkronos) - "La superficie dell'area di ricerca è stata estesa, adesso è due volte più grande del Connecticut". Lo ha detto il Capitano Jamie Frederick della Guardia Costiera degli Stati Uniti, nel corso di una conferenza stampa con gli aggiornamenti riguardo alle ricerche del sommergibile Titan disperso da domenica. E' un momento "estremamente difficile" per gli amici e le famiglie di coloro che sono intrappolati nel sommergibile, con le quali siamo in "stretto contatto", ha dichiarato Frederick, aggiungendo che i soccorritori devono tenere conto delle correnti del mare, a causa delle quali le ricerche sono "complesse".

"Hanno razioni limitate a bordo ma non posso dire esattamente quante", ha detto ancora Frederick. "Dobbiamo rimanere ottimisti e fiduciosi quando ci troviamo in un caso di ricerca e salvataggio. Ci sono molti fattori che si devono prendere in considerazione. A volte ci si trova in una posizione in cui si deve prendere una decisione difficile. Non ci siamo ancora arrivati. Continuiamo a cercare".