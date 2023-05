Ucraina: iniziato addestramento su tank Usa Abrams in Germania

Il primo gruppo di circa 400 militari ucraini ha iniziato l'addestramento in Germania sui carri armati americani

Di: Adnkronos

Berlino, 27 mag. (Adnkronos) - Il primo gruppo di circa 400 militari ucraini ha iniziato l'addestramento in Germania sui carri armati americani M1 Abrams. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, tenente colonnello Garron Harn, come riferito dal New York Times. Circa 200 soldati hanno iniziato l'addestramento ieri nei poligoni di Grafenwehr e Hohenfels, mentre i restanti 200 militari ucraini hanno iniziato l'addestramento su come rifornire e manutenere i carri armati.