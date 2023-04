Giappone: governo, "1,5 milioni di 'autoreclusi sociali', in parte effetto pandemia"

Gli hikikomori sono persone che si ritirano dalla società, trascorrendo tutto o quasi tutto il loro tempo isolati a casa

Di: Adnkronos

Quasi 1,5 milioni di persone in età lavorativa in Giappone vivono come reclusi sociali, secondo un sondaggio del governo, con circa un quinto dei casi attribuiti alle pressioni scatenate dalla pandemia di Covid-19. Un gran numero di hikikomori ha affermato di aver iniziato a ritirarsi dalla società tradizionale a causa di problemi di relazione e dopo aver perso o lasciato il lavoro. Una percentuale significativa, il 20,6%, ha affermato che la loro situazione è stata innescata dai cambiamenti nello stile di vita imposti durante la pandemia.

Gli hikikomori – persone che si ritirano dalla società, trascorrendo tutto o quasi tutto il loro tempo isolati a casa – rappresentano il 2% delle persone di età compresa tra 15 e 62 anni, secondo il sondaggio che ha coinvolto 30.000 persone di età compresa tra 10 e 69 anni in tutto il Giappone lo scorso novembre. Poco più di un quinto degli intervistati di età compresa tra 15 e 39 anni era stato socialmente isolato da sei mesi a meno di un anno. Più del 20% ha dichiarato di aver avuto problemi con le relazioni interpersonali, mentre poco più del 18% ha citato la pandemia.

Tra le persone nella fascia di età 40-64 anni, il 44,5% ha affermato che il proprio comportamento è stato innescato dall'abbandono del lavoro, seguito dal 20,6% che ha citato la pandemia. Il Giappone non ha imposto blocchi in stile britannico per aiutare a contenere la diffusione del virus, ma alle persone è stato chiesto di evitare uscite non necessarie per lunghi periodi e alcuni datori di lavoro e università hanno incoraggiato il telelavoro e l'apprendimento a distanza.