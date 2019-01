Regionali, nessun colpo di scena: confermati i 7 aspiranti governatore

Scaduti i termini per la presentazione delle candidature

Di: Redazione Sardegna Live

Nessun colpo di scena nella corsa alla Regione. Tutti e sette i candidati alla carica di governatore nelle prossime elezioni regionali del 24 febbraio hanno presentato, entro il termine previsto per mezzogiorno, la propria candidatura all'ufficio centrale circoscrizionale della Corte d'Appello di Cagliari.

Nelle prossime ore i magistrati si riuniranno per esaminare i documenti allegati (tra i quali quello per il collegamento con le 24 liste) e lunedì sono fissati i sorteggi relativi alla posizione sulla scheda dei candidati governatori alla successione dei partiti di ciascuna coalizione per ogni circoscrizione. In Corte d'Appello sono arrivate entro i termini anche le dichiarazioni di collegamento tra liste e coalizioni.

La prima candidatura formalizzata è stata quella di Francesco Desogus (M5S), l'ultima quella di Mauro Pili (Sardi Liberi). Confermati anche Christian Solinas (centrodestra), Massimo Zedda (centrosinistra), Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi), Andrea Murgia (Autodeterminatzione) e Vindice Lecis (Sinistra Sarda).