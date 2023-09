Economia, ministro Fitto: "Il Sud Italia diventerà Zona Economica Speciale"

Il decreto trasforma le attuali 8 zone economiche speciali in una "zona economica speciale unica" ha spiegato Fitto

Di: Arianna Zedda

Il ministro per le politiche europee il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto ha comunicato, durante una conferenza stampa, i contenuti del decreto legge approvato dal Cdm di oggi che prevede " disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese " e ha comunicato che " Tutto il Sud Italia diventerà Zona Economica Speciale. Questa è una grande opportunità per il Mezzogiorno ".

Il decreto trasforma le attuali 8 zone economiche speciali in una " zona economica speciale unica " ha spiegato Fitto. Fra i vantaggi della " Zes Unica " l'estensione dello speciale credito d'imposta a tutto il Mezzogiorno .