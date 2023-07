Carburanti, prezzi benzina oggi in salita

Per Q8 e Tamoil +1 centesimo su benzina e diesel

Di: Adnkronos

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Prezzi in salita oggi sulla rete carburanti. Recependo gli aumenti decisi in questi giorni, le medie dei prezzi della benzina praticati alla pompa risultano infatti in rialzo. E nuovi aggiustamenti all’insù sui prezzi raccomandati arrivano oggi da parte di Q8 e Tamoil (per entrambe +1 centesimo su benzina e diesel). Quanto alle quotazioni internazionali, il diesel continua a crescere mentre la benzina flette leggermente.

Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 27 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,895 euro/litro (1,886 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,887 e 1,910 euro/litro (no logo 1,878). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,743 euro/litro (rispetto a 1,734), con le compagnie tra 1,743 e 1,758 euro/litro (no logo 1,724).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,027 euro/litro (2,018 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,967 e 2,102 euro/litro (no logo 1,930). La media del diesel servito è 1,880 euro/litro (contro 1,871), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,828 e 1,953 euro/litro (no logo 1,778). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,712 e 0,733 euro/litro (no logo 0,691). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,401 e 1,480 (no logo 1,432).