Cade dal balcone nell'Oristanese, ferito un 80enne

Di: Redazione Sardegna Live

Un anziano di circa 80 anni è caduto da un balcone della casa di riposo dove si trovava a Milis, in provincia di Oristano ed è stato trasportato dal 118 in ospedale a Sassari, dove ora si trova ricoverato in Rianimazione.

L'uomo, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'episodio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi anche se la tesi più avvalorata è quella dell'incidente.