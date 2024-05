Milano: Castello (Nsc), 'si finanziano armi all’estero ma non sicurezza per forze ordine'

Le altre polizie escono in servizio con giubbotti antiproiettile e antitaglio che qui in Italia sono un miraggio

Di: Adnkronos

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - "Ancora una volta ci tocca fare la conta dei feriti e in questo caso sperare che il nostro collega, gravemente accoltellato a Milano, si riprenda. Solidarietà piena e soprattutto sincera, al collega ferito". Così Ilario Castello, segretario nazionale del Nuovo sindacato carabinieri (Nsc), commentando l'aggressione subita nella notte da un ispettore di polizia sui binari della stazione Milano-Lambrate.

"Oggi -afferma Castello- raccontiamo l’ennesima storia di uomini dello Stato feriti e colleghi che devono subire a causa dell’inadeguatezza degli strumenti in dotazione. Il taser non è la soluzione a tutto e questo lo diciamo da sempre; nel resto d’Europa, le altre polizie escono in servizio con giubbotti antiproiettile e antitaglio che qui in Italia sono un miraggio, perché il governo non investe in sicurezza ma, al contrario, spende miliardi per le armi all’estero".