Cagliari: nell’appartamento la centrale dello spaccio: due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato, a Cagliari, due uomini di 43 anni e 34 anni per spaccio

La Polizia di Stato ha arrestato , nel corso di un'operazione per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti effettuata a Cagliari , due uomini di 43 anni e 34 anni per spaccio .

L'operazione è scattata all'esito di mirati servizi di osservazione, durante i quali i “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari, dopo essersi appostati nei pressi di un palazzo di viale Marconi e aver notato movimenti sospetti, hanno deciso di controllare un uomo che era appena uscito da un appartamento. Tra gli indumenti intimi, il 43enne stava occultando 2,7 grammi di cocaina e 8,8 grammi di eroina, opportunamente suddivise in dosi e, dunque, pronto per essere immesse sul mercato.

Intuendo che nell'abitazione in questione fosse in atto un'intensa attività di spaccio, i poliziotti hanno subito deciso di fare irruzione, rinvenendo e sequestrando materiale per la pesatura e il confezionamento, 1.100 grammi di hashish, 160 grammi di eroina, 160 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina e la somma di 80 euro di denaro contante , ritenuta provento dell'attività illecita. Nella sua dimora il 34enne aveva creato una vera e propria base logistica di smistamento delle sostanze stupefacenti da cedere direttamente agli assuntori o ad altri acquirenti.

Il ragazzo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta mentre per il 43enne, a seguito dell'udienza di convalida, il GIP ne ha confermato l'arresto senza applicare misure cautelari.