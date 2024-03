Cagliari: rapinano un giovane e gli rubano anche il tabacco

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Stato ha arrestato a Cagliari due persone, un ragazzo di 22 anni e una donna di 20, per rapina aggravata in concorso.

Nella serata di ieri, sulla linea 112 N.U.E., è giunta la richiesta di aiuto da parte di un giovane, che comunicava di essere appena stato rapinato da tre persone.

La vittima ha riferito che, mentre si trovava in via Sicilia, sarebbe stato avvicinato dai rapinatori, di cui una donna e due uomini, i quali dopo averlo messo spalle al muro e minacciato di consegnare il denaro, gli avrebbero strappato con forza dal suo borsello i soldi e la sua confezione di tabacco, per poi scappare.

Le pattuglie della Squadra Volante, impegnate nella ricerca dei presunti colpevoli, sono riuscite a rintracciare due di loro nei pressi della stazione ARST di Piazza Matteotti.

I due, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 20 anni, originari del posto, sono stati fermati dagli agenti e sottoposti a perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire negli indumenti di entrambi un coltello a serramanico e, sulla donna, anche la somma di 35€ in contanti e la confezione di tabacco sottratta poco prima alla vittima.

I due, già noti alle Forze dell’ordine per precedenti simili, sono stati accompagnati in Questura e il G.I.P. ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora per entrambi.