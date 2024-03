Strage Erba: Olindo e Rosa 'impassibili' in aula di fronte ad accuse e foto massacro

"Sono seduti uno accanto all’altro, a volte bisbigliano qualcosa, si sfiorano ma poco altro" racconta chi ha la possibilità di vedere i due imputati

Di: Adnkronos

Brescia, 1 mar. (Adnkronos) - Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno chiesto di non essere ripresi dalle telecamere che stanno filmando l’udienza sulla revisione della strage di Erba, per la quale sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo, ma tra i pochi cittadini 'accreditati', per lo più giovani studenti, il racconto della coppia "è di due persone impassibili, che assistono con attenzione" alle parole pronunciate dalla pubblica accusa che ha mostrato anche delle foto della casa del massacro.

Foto mostrate su uno schermo che, per la posizione della gabbia trasparente posta alla sinistra dell’ingresso in aula, i coniugi Romano potrebbero non aver visto. Giaccone beige lei, maglione di pile blu scuro lui, "sono seduti uno accanto all’altro, a volte bisbigliano qualcosa, si sfiorano ma poco altro" racconta chi ha la possibilità di vedere i due imputati.