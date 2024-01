Musei: auto contro il guardrail, chiusa la statale 130

Incidente stradale sulla statale 130 in direzione Iglesias, all'altezza di Musei: gravemente ferito il conducente

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale sulla statale 130 al km 36 in direzione Iglesias, all'altezza di Musei , dove un'auto per causa ancora da accertare è finita contro il guardrail .

La vettura è andata a sbattere sulla barriera e il conducente , rimasto gravemente ferito , è stato soccorso dal personale dell'ambulanza del 118 e successivamente è arrivato anche l'elisoccorso.

Per mettere in sicurezza l'area sono intervenuti i Vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale. Il traffico sulla statale in direzione Iglesias è temporaneamente bloccato e si è formato una lunga coda di auto.