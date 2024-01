Noemi e la passione per i libri: "Canne al Vento e Tre Ciotole i miei preferiti del 2023"

La cantante, protagonista del Capodanno a Nuoro, consiglia sui social le letture della Deledda e della Murgia: "I miei preferiti"

Di: Redazione Sardegna Live

E' stata la grande protagonista del Capodanno nuorese. Durante lo spettacolo Noemi ha voluto omaggiare la Sardegna esibendosi in un grande classico della musica isolana, "No potho reposare": un bel modo per ringraziare i presenti e la città per averla inviata a trascorrere insieme l'ultima notte dell'anno.

Ma non solo musica, in queste ore la cantante romana ha condiviso sui social un'altra sua grande passione: la lettura. E nel consigliare ai suoi fan alcuni libri non ha mancato di menzionare anche due scrittrici sarde entrate nel suo cuore. "I libri - ha scritto - sono un pezzo di cuore, ecco i miei preferiti del 2023".

Tre le opere citate dall'artista: oltre a "Il Codice dell'Anima" di James Hillman, Noemi ha consigliato ai suoi follower due opere di autrici sarde: "Canne al Vento", capolavoro di Grazia Deledda - "Non potevo far passare l'anno senza aver letto il romanzo del nostro premio Nobel", ha scritto su Threads - e "Tre Ciotole" di Michela Murgia: "La adorerò sempre per la sua scrittura - ha sottolineato la cantante -. Mi ha portato e continuerà a portarmi in altri mondi ogni volta che sceglierò un suo libro".