Natale a Palermo in famiglia per Sergio Mattarella

Il Capo dello Stato è arrivato accompagnato dalla figlia Laura e dagli altri familiari per trascorrere le festività natalizie nella sua città natale

Di: Adnkronos

Sarà un Natale in famiglia a Palermo per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato è arrivato accompagnato dalla figlia Laura e dagli altri familiari per trascorrere le festività natalizie nella sua città natale.

Al momento non sono previste uscite ufficiali nel capoluogo siciliano, se non la partecipazione - in forma privata - alla Santa Messa. Il Presidente Mattarella farà ritorno a Roma subito dopo Natale per preparare il suo tradizionale intervento di fine anno.

L'anno scorso il Presidente Mattarella non era venuto a Palermo per Natale per avere contratto, la settimana prima, il Covid, seppure in forma asintomatica.