Cagliari: schiaffi e strattoni per i soldi, tre stranieri arrestati per rapina

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Stato ha arrestato a Cagliari tre giovani stranieri di età compresa tra i 18 ei 23 anni per rapina e uno (20enne) anche per resistenza, violenza, minacce e lesioni al Pubblico Ufficiale.

Il Centro Operativo ha ricevuto, durante lo svolgimento dei servizi di controllo per la mala movida nel centro della città, una segnalazione relativa a una rapina perpetrata nei confronti di due ragazzi in via Sicilia .

Gli agenti, accorsi sul posto, hanno raggiunto le vittime, entrambi 22enni, che hanno fornito una descrizione dei tre uomini, scappati verso via Roma. Le verifiche portate avanti dagli altri equipaggi hanno permesso di fermare all'incrocio tra via Baylle e via Roma i tre presunti autori del gesto.

Le vittime, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, mentre percorrevano via Sicilia sono stati avvicinati dai tre che prima li hanno strattonati e poi colpiti con schiaffi per sottrarre loro il contenuto del portafoglio.

Durante l'identificazione dei fermati uno di loro ha mostrato da subito un atteggiamento minaccioso e si è scagliato contro gli stessi operatori , ed è stato quindi denunciato anche per resistenza, violenza, minacce e lesioni a PU

I tre sono stati accompagnati in Questura e arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso e successivamente accompagnati presso la Casa Circondariale di Uta.