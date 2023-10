Donori: ruba ortaggi da un campo poi li restituisce, ma il proprietario lo denuncia

Protagonista della vicenda un 62enne, che avrebbe scavalcato la recinzione di un orto per poi appropriarsi di alcuni prodotti della terra, ma il proprietario di un terreno vicino lo ha visto, riconosciuto e rimproverato

Di: Redazione Sardegna Live

Un sessantaduenne , incensurato, è stato denunciato per tentato furto aggravato a Donori .

L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe scavalcato la recinzione di un orto in località Is Izirdas, per poi appropriarsi di alcuni prodotti della terra , ma il proprietario di un terreno vicino lo avrebbe visto, riconosciuto e rimproverato.

Il 62enne avrebbe quindi lasciato quanto raccolto per terra, in prossimità del campo e si sarebbe allontanato.

La refurtiva è stata restituita al proprietario legittimo , che ha però ritenuto di non essere soddisfatto, formalizzando perciò la denuncia presso la Stazione Carabinieri del luogo.