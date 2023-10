Selargius. Riti propiziatori per tornare con l'ex, ma è una truffa: nei guai tre persone

La vittima si era rivolta ai gestori di una pagina Facebook specializzata in magia bianca al fine di riavvicinarsi al suo ex compagno

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di Selargius è stata truffata e ha perso la somma di 300 euro prima di accorgersi del raggiro e chiamare i Carabinieri. La vittima si era rivolta ai gestori di una pagina Facebook specializzata in magia bianca al fine di riavvicinarsi al suo ex compagno, pagando in cambio di riti propiziatori .

I militari dell'Arma, nel giro di breve tempo, hanno rintracciato i gestori della pagina, denunciato per truffa un 50enne sassarese, muratore, un 48enne bresciano, operaio e una 39enne perugina, commerciante .