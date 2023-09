Falco pellegrino ferito da un fucile da caccia: salvato dai Carabinieri a Porto Torres

I militari, dopo la segnalazione di un cittadino, hanno recuperato il volatile che da giorni volava a Porto Torres ferito da alcuni pallini di un fucile da caccia

Di: Arianna Zedda

I Carabinieri dell'aliquota radiomobile di Porto Torres (SS) hanno salvato un esemplare femmina di falco pellegrino di circa due anni, ferito.

I militari, dopo la segnalazione di un cittadino, hanno recuperato il volatile nella zona di Scala Erre, dove si aggirava ferito da alcuni pallini di un fucile da caccia .

L'esistenza dei falchi in questa zona " è molto importante per l'equilibrio dell'ecosistema, in quanto la loro presenza garantisce il non proliferare di altre specie quali gabbiani e cornacchie ", spiegano i Carabinieri.

Un falco pellegrino femmina, fanno sapere i militari, se catturato nei primi periodi di vita, sul mercato nero può valere fino a 5000 euro.

Il falco è stato portato presso il centro di allevamento e recupero fauna selvatica di Bonassai (SS) dove è stato affidato alle cure del veterinario dott. Marco Muzzeddu, che provvederà all'estrazione dei pallini.