Incidente in montagna, coppia precipita nel comasco: morto il marito

La donna si è fermata contro alcuni alberi tra salti di roccia: salvata dal soccorso alpino

Di: Adnkronos

Un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato lungo il sentiero che passa nei pressi dell’orrido del torrente Sanagra, nel comasco. In un punto molto ripido, ha perso l’equilibrio ed è caduto per diversi metri. La moglie, che era con lui, è scivolata ed è finita nel dirupo. Si è fermata contro alcuni alberi, tra salti di roccia.

Immediati i soccorsi: la centrale ha mandato sul posto le squadre della Stazione del Lario Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, le ambulanze della Croce Rossa, i carabinieri e la polizia locale di Menaggio e i Vigili del fuoco.

L’uomo era più in basso ed è stato raggiunto dai sanitari ma poco dopo è deceduto. Mentre era in corso l’intervento, i soccorritori del Cnsas hanno sentito delle urla provenire dall’alto. Allora un tecnico è salito, ha visto che c’era un’altra persona coinvolta nell’incidente, più in alto. I soccorritori si sono subito attivati per il recupero.

La donna è stata stabilizzata ed evacuata dal posto in cui si trovava, per essere trasportata in ospedale con l’elicottero. Solo un’ora prima, sempre i tecnici della Stazione Lario Occidentale erano stati chiamati per altri due interventi: il primo a Grandola ed Uniti, per un uomo che aveva riportato un trauma a una caviglia, l’altro, poco dopo, ai Monti di Gallio - San Siro, per un escursionista che aveva una sospetta frattura a una gamba.

Erano quindi già impegnati quando si è reso necessario lo spostamento di una squadra sull’intervento di Menaggio.