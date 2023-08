Etna in eruzione, aeroporto di Catania chiude lo spazio aereo

Fontane di lava sono state ben visibili dal cratere di Sud/Est dalla tarda serata di ieri

Di: Adnkronos

Palermo, 14 ago. (Adnkronos) - L'Etna di nuovo in eruzione. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che l'attività stromboliana è evoluta in fontana di lava e sta producendo una nube eruttiva che i venti disperdono in direzione Sud. Si osserva inoltre un trabocco lavico dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che fino alle ore 13 di oggi i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. "Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea - si legge in una nota - Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell'Aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto".