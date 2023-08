Palau, si perdono durante un'escursione: salvati dai Vigili del fuoco

Quattro vacanzieri non riuscivano a ritrovare la via del ritorno dopo un'escursione

Di: Arianna Zedda

Intervento dei Vigili del fuoco di Arzachena ieri sera intorno alle 21 tra Costa Serena e Punta Sardegna, nel comune di Palau, per il soccorso di quattro vacanzieri che non ritrovavano la via del ritorno dopo un'escursione.

Dopo averli localizzati, la squadra di pompieri li ha ricondotti alla loro autovettura. L'operazione è durata circa tre ore e i ragazzi stanno tutti bene.