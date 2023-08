Oschiri: incidente stradale sulla Sassari-Olbia, 42enne in gravissime condizioni

Grave incidente stradale sulla strada a quattro corsie Olbia-Sassari questo pomeriggio, 42enne in condizioni critiche

Di: Arianna Zedda

Incidente sulla strada a quattro corsie Olbia-Sassari questo pomeriggio verso le 17, quando un'automobile Volkswagen Tiguan che viaggiava in direzione Sassari si è scontrata contro un'autocisterna all'altezza del bivio per Madonna di Castro, nel territorio di Oschiri, per cause ancora da accertare.

Un 42enne di Sassari che si trovava alla guida del suv è rimasto ferito gravemente, ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari.

Il camionista non ha riportato ferite e dall'autocisterna non ci sono state fuoriuscite di carburante.

Il traffico è stato rallentato per alcune ore e sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri.