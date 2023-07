Piacenza, 60enne si tuffa nel fiume per salvare il figlio: muoiono entrambi

Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio in provincia di Piacenza, nel fiume Trebbia

Di: Arianna Zedda, foto Gazzetta di Parma

Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio in provincia di Piacenza , nel fiume Trebbia , dove un uomo di 60 e suo figlio di 25, originari dello Sri Lanka, sono morti annegati .

I due si trovavano con la famiglia in riva al fiume, nella zona di Perino quando, a un certo punto, il ragazzo si è tuffato in acqua ma non è più riemerso , il padre si è quindi gettato a sua volta per cercarlo, ma entrambi hanno perso la vita.

I corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto erano presenti anche gli operatori del 118 ei Carabinieri.