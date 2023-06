Palermo, arrestato pusher dei vip: tra i clienti Gianfranco Miccichè

Mario Di Ferro, gestore del noto ristorante palermitano Villa Zito, ritrovo della Palermo Bene, è stato arrestato per spaccio di droga

Di: Arianna Zedda, foto Canale Sicilia

Mario Di Ferro , gestore del noto ristorante palermitano Villa Zito , ritrovo della Palermo Bene, è stato arrestato per spaccio di droga . L'ordinanza di custodia è stata emessa nei confronti del ristoratore, in passato organizzatore di eventi, su richiesta del procuratore Maurizio de Lucia e dell'aggiunto Paolo Guido. Oltre a Di Ferro sono state notificate altre cinque ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti indagati.

Secondo la ricostruzione degli investigatori dello Sco e della squadra mobile fra i clienti c'era l'ex presidente dell'Assemblea Siciliana Gianfranco Miccichè che non risulta indagato. Già in aprile Di ferro era stato arrestato in flagranza mentre cedeva sotto la sua casa tre grammi di cocaina a un burocrate all'ex funzionario dell'Ars, Giancarlo Migliorisi, molto vicino a Miccichè.