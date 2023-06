Palermo, avvistato squalo azzurro in riva

L'esemplare è stato fotografato e filmato da diversi turisti

Di: Adnkronos

Palermo, 21 giu. (Adnkronos) - Una verdesca, conosciuta anche come squalo azzurro, è stata avvistata poco fa dai bagnanti a Lido Fondachello, a Casteldaccia, nel palermitano. L'esemplcare, fotografato e filmato dai turisti, è a pochi metri dalla riva. La verdesca è uno squalo oceanico che si trova in tutto il mondo in acque temperate e tropicali dalla superficie fino a profondità di 350 metri.