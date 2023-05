Uomo scomparso a Capoterra: Vigili del fuoco perlustrano l'area con i droni

Ancora nessuna notizia del 54enne che si è allontanato la mattina di sabato 13 maggio da via Lombardia senza fare rientro

Di: Arianna Zedda

Ci sono anche i Vigili del Fuoco tra gli operatori impegnati a Capoterra e nelle aree di campagna limitrofe ad una struttura RSA, per la ricerca di Salvatore Lai, il 54enne che si è allontanato la mattina di sabato 13 maggio da via Lombardia senza fare rientro. L'uomo al momento della scomparsa indossava una tuta sportiva nera con la sigla "NY" bianca sul giubbino.

Nella zona è stato istituito un posto di Comando Avanzato Ucl (Unità di Controllo Locale) per la gestione delle squadre di ricerca con il nucleo Tas (topografica applicata al soccorso), il nucleo cinofili, la squadra del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

I pompieri stanno controllando il territorio sia a terra con automezzi fuoristrada, ma anche dall'alto con i droni e l'elicottero Drago 144 del reparto volo dei Vigili del fuoco della Sardegna con sede ad Alghero, per battere anche le zone impervie e i ruderi abbandonati.

L'attivazione del piano di ricerca è sotto il coordinamento delle Prefettura di Cagliari.

Sul posto sono al lavoro anche Carabinieri, Soccorso Alpino, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della regione Sardegna e Protezione Civile.

L'uomo, che risulta affetto da un disturbo psichiatrico per cui è in cura e segue una terapia farmacologica, potrebbe aver cercato di raggiungere la precedente residenza a Cagliari (zona via della Resistenza).

L'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, ha diffuso un appello sui social "alla disponibilità di chiunque possa averlo visto e sia in grado di fornire indicazioni utili al suo ritrovamento. Salvatore, privo dei suoi farmaci, potrebbe trovarsi in serie difficoltà. Per questo va trovato subito".

Piscitelli ha già ricevuto una segnalazione secondo cui Salvatore sarebbe stato visto “verso le ore 19 di ieri al supermercato CRAI di Piazza Yenne a Cagliari, in stato confusionale, contava spiccioli e saltava la fila per pagare una coca cola”.

“La signora ha visto il post solo quando è tornata a casa e lo ha riconosciuto con alta percentuale di certezza. Allertiamoci tutti in zona Piazza Yenne e limitrofe. Grazie”, ha chiesto il legale.