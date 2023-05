Vasto incendio a Siniscola: fiamme lambiscono il paese, famiglie evacuate

Di: Arianna Zedda

Fiamme a Siniscola, in località Cordianeddu, dove nel primo pomeriggio è divampato un vasto incendio alimentato dalle raffiche di maestrale. Il rogo ha già mandato in fumo quattro - cinque ettari e il fuoco è arrivato a un centinaio di metri dalle case, all'ingresso del paese.

Diverse famiglie sono state fatte evacuare per precauzione e sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile, con l'ausilio di un elicottero del Corpo Forestale regionale.

"Il maestrale, che ha già permesso alle fiamme di bruciare in poco tempo diversi ettari di terreni vicini al paese, si sta calmando e siamo fiduciosi che i lanci dell'elicottero spenga definitivamente l'incendio. Non abbiamo perso tempo, abbiamo dato subito l'allarme e per precauzione abbiamo evacuato alcune abitazioni. E' una zona di canneti ed è tutto molto secco. Sono molto preoccupato per questo, la speranza è che piova per evitare di andare incontro ad altri eventi di questo tipo", ha dichiarato il sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris.