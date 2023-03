Incidente sul lavoro alla Saras: c'è un'indagata sulla morte dell'operaio

Si tratta di un atto dovuto a seguito della perizia richiesta dalla pm Nicoletta Mari per chiarire la dinamica dei fatti, le cause e le eventuali responsabilità

Di: Arianna Zedda

Stefano Nonnis, 42 anni di Santadi, operaio della Turismar, una ditta esterna alla Saras, il 17 agosto 2022 era scivolato dal pontile della raffineria sul quale stava lavorando ed era caduto in acqua, per poi morire annegato.

L'uomo era precipitato in mare da un'altezza di due metri mentre smontava un ponteggio. Subito dopo la vicenda, la Procura di Cagliari aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

L'incidente sul lavoro di alcuni mesi fa ora - come anticipato da L'Unione Sarda - vede un'indagata, l'amministratrice della ditta, Maria Gabriella Carta, 65enne di Tortolì, ma si tratta di un atto dovuto a seguito della perizia richiesta dalla pm Nicoletta Mari per chiarire la dinamica dei fatti, le cause e le eventuali responsabilità.

L'accertamento tecnico sarà effettuato in contraddittorio, nel corso di un incidente probatorio. La difesa, probabilmente, nominerà a sua volta un proprio perito come faranno anche gli avvocati della famiglia della vittima Giovanni Aste e Andrea Pisanu.