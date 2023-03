Scuola, Valditara: "Basta aggressioni a insegnanti, Stato si costituirà parte civile"

Intervenendo alla scuola politica della Lega, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia di aver “per la prima volta a disposizione l’avvocatura dello Stato per l’insegnante presa a pallini” nella scuola di Rovigo

Di: Adnkronos

Intervenendo alla scuola politica della Lega, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia di aver “per la prima volta a disposizione l’avvocatura dello Stato per l’insegnante presa a pallini” nella scuola di Rovigo. “Se uno si alza in piedi e mi prende a pugni un insegnante, io proporrò che il ministero si costituisca parte civile nel processo penale. E chi prende a pugni un insegnante avrà di fronte anche lo Stato che gli chiederà un danno di immagine. Lo sappia chi utilizzerà violenza verso un insegnante, un preside o chi lavora nella scuola. E ora di dare basta alle aggressioni. Voglio che tornino la serenità e la sicurezza nelle classi”, ha concluso Valditara.

“Dobbiamo fare un grande sforzo tutti insieme. Basta polemiche sciocche, basta insulti, basta strumentalizzazioni”, ha detto quindi Valditara aggiungendo: “Cerchiamo - ha esortato - di lavorare seriamente: se si ha buona fede, visione e intelligenza politica, io credo che le soluzioni si possano anche trovare congiuntamente”. “Se non si fa il ragionamento ‘tanto peggio, tanto meglio’ io credo che si possa fare il bene del Paese insieme, perché la scuola è di tutti e per tutti, perché l’Italia è di tutti”, ha affermato.

“Serve rispetto anche per i beni pubblici: pensate che nel 2021 nella scuole occupate a Roma ci sono stati 500.000 euro di danni, tra pc rubati e laboratori distrutti”, ha riferito ancora il ministro dell’Istruzione. “Durante le occupazioni entra chiunque, anche qua bisognerà trovare una soluzione, perché qualcuno possa risponderne, altrimenti paghiamo tutti, non solo i vandali che non hanno rispetto per i beni pubblici”, ha aggiunto.

“La sinistra che è ideologica e astratta, vorrebbe che si studiasse tutti materie culturali, poi lasciando a chissà quando la formazione professionalizzante, così avremo tanti altri disoccupati in aggiunta a quelli che già ci sono”, ha poi affermato Valditara, parlando alla scuola politica della Lega dell’alternanza scuola lavoro, “un tema che ci differenzia dalla sinistra”. Per il ministro “l’alternanza scuola lavoro in totale sicurezza è fondamentale, tanto è vero che nei paesi come Germania e Svizzera gioca un ruolo decisivo”. E su questo si gioca “un’altra grande sfida”.