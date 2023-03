Cena a base di pesce, famiglia scappa senza pagare il conto da 200 euro

Il titolare del locale, dopo questo episodio, ha optato per una drastica contromisura

Di: Arianna Zedda

Un episodio spiacevole e un conto non pagato hanno visto come protagonista il ristorante pizzeria Capri di Busto Arsizio, in provincia di Varese : il 12 febbraio tre persone, due adulti e una bambina, hanno consumato un lauto pasto, dalle ostriche all'astice, passando per i gamberi e gli scampi, fino ad arrivare al dolce, per un valore di oltre 200 euro , ma gli avventori del locale sono poi andati via senza pagare , lasciando 'a bocca asciutta' il titolare.

Luigi Savino, proprietario del ristorante, ha raccontato a Fanpage: " Hanno preso tutto quello che volevano e poi sono andati via. Lui si è alzato per andare a fumare una sigaretta prima del caffè, la donna aveva portato la figlia in bagno. Poi non sono più rientrati e noi ci siamo ritrovati con il conto non pagato ".

Il tutto lasciando alcuni oggetti sul tavolo: " Vedendo che c'erano le loro cose al posto ero tranquillo, ritorneranno di sicuro, ho pensato - ha raccontato Savino - poi, però, il tempo passava e loro non tornavano. Gli oggetti che avevano lasciato era roba senza valore, era tutto studiato ".

Il titolare del locale, dopo questo episodio, ha optato per una drastica contromisura : da ora in poi ogni volta che una persona si alzerà dal tavolo, dovrà lasciare un documento di identità.