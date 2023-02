Fiamme in appartamento: donna disabile muore a Palermo

La 73enne è rimasta intrappolata fra le fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

E' rimasta intrappolata fra le fiamme una donna disabile di 73 anni, rimanendo vittima dell'incendio divampato in appartamento. L'episodio è accaduto questa notte a Palermo: la donna viveva da sola in via Maltese, all'interno di una palazzina a due piani.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme. Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe scaturito da un corto circuito a una presa elettrica.

L'allarme è giunto al centralino del 115 poco prima delle 4. Immediati i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la donna. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118.