Femminicidi: 7 donne uccise a gennaio, ultima una 97enne

Da tempo costretta a letto per malattia, è stata colpita alla testa dal convivente che poi si è suicidato lanciandosi dalla finestra della loro casa

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Sono sette le donne uccise in Italia a gennaio e in tutti e sette i casi l'omicidio è avvenuto in ambito familiare o affettivo. E in sei casi su sette, la mano armata era quella del partner o dell'ex partner della vittima.

E' quanto emerge dal rapporto mensile del servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale. Il 28 gennaio l'ultima donna ad essere uccisa: Giuseppina Faiella, 97 anni.

Da tempo costretta a letto per malattia, è stata colpita alla testa dal convivente che, subito dopo, si è ucciso lanciandosi dalla finestra della loro casa a Napoli. Una settimana prima Yana Malaiko, 24 anni, è stata uccisa dall'ex fidanzato a Castiglione dello Stiviere (Brescia).

Tre i femminicidi in due giorni tra il 14 e il 15 gennaio. A Roma Martina Scialdone, avvocata di 35 anni, è stata ferita a morte dai colpi di pistola esplosi dall'ex Costantino Bonaiuti, 61 anni, dopo una lite nel ristorante in cui l'uomo l'aveva invita nel tentativo di riconquistarla. Sempre il 14 gennaio a Bellaria-Igea Marina (Rimini) Oriana Brunelli, 71 anni, è stata uccisa dal compagno ottantenne, che poi si è suicidato.

Il giorno dopo Teresa Di Tondo a Troni è stata accoltellata dal marito che, anche in questo caso, dopo si è tolto la vita impiccandosi. Dieci giorni prima copione simile a Genova. Il 4 gennaio Giulia Donato, 24 anni, è stata uccisa dal fidanzato, guardia giurata di 32 anni, che poi si è tolto la vita con la pistola di servizio, la stessa che aveva usato per mettere fine alla vita della donna.

Contesto del tutto diverso, invece, per la prima donna uccisa quest'anno, una maestra elementare di 56 anni, strangolata dalla figlia diciassettenne nella loro casa a Bagheria. Nello stesso mese gli uomini uccisi sono stati 14, "solo" in tre casi il delitto si è consumato in ambito familiare-affettivo, in particolare in un caso la mano assassina era quella della partner. I dati sono in linea con il bilancio del 2022, pubblicato a inizio anno dal servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale. Nel 2022 sono state uccise 124 donne su un totale di 314 omicidi. In 102 casi l'omicidio si è consumato in ambito familiare affettivo (82%), in particolare 60 donne sono state uccise dal partner o ex partner (48%). Nello stesso anno gli uomini uccisi sono stati 190, di questi 37 in ambito affettivo (19%) e più nel dettaglio 6 per mano della partner o ex partner (3%).