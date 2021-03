Fluminimaggiore. Sorpresi a rubare cavi di rame da hotel: arrestati

Due giovani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera ad Iglesias, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato, per furto aggravato in concorso, due giovani di 29 e 22 anni, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati sorpresi all’interno dell’Hotel Antas, in località Sant'Angelo a Fluminimaggiore, mentre erano intenti a portare via cavi in rame, per un peso complessivo di circa 450 chili, dall'impianto elettrico della struttura ricettiva ormai in disuso. I carabinieri si sono insospettiti quando, passando dietro la vecchia struttura, avevano notato una porta secondaria aperta e bloccata con una sedia. Avevano così intuito, anche per la presenza di un furgone poco distante, che qualcuno si potesse essere introdotto nell’edificio. Non è la prima volta che i due si fanno sorprendere a rubare rame in quella struttura.

La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, un 83enne imprenditore del posto. I due giovani sono portati nella caserma dei carabinieri di Iglesias e hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo di quest’oggi a Cagliari.